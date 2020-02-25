Вбросы проправительственных СМИ Франции в поддержку беглого олигарха Михаила Ходорковского пытаются дискредитировать действия России в Центральноафриканской республике (ЦАР), чтобы укрепить неоколониальные интересы в Африке. Об этом рассказывается в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Еще в первой части расследования ФАН рассказывалось о том, что Париж негативно относится к сотрудничеству ЦАР и России. Франция распространяет в СМИ недостоверную информацию, публикуя различные вбросы. В частности, в мае 2018 года франко-африканская газета Corbeau news Centrafrique (CNC) опубликовала материал, где упоминалась ЧВК «Вагнера», которая якобы установила контроль над алмазными приисками. При этом никаких подтверждений указанной в материале информации нет.

Фактически же, в начале мая 2018 года Россия доставила в ЦАР гуманитарную помощь в Бирао, Нделе, Кага-Бандоро, Сибю, Банги, Бамбари и Бриа — практически во все регионы страны. Этот факт противоречит версии CNC, по которой «российские наемники» якобы совершили «захват» алмазных месторождений в Бирао, Бриа и Ндассима.

Таким образом CNC используется Парижем в качестве площадки для распространения вбросов. Материалы газеты стали для погибших в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева из России географическим ориентиром, с помощью которого бежавший из РФ миллиардер Михаил Ходорковский способствовал гибели представителей СМИ в африканской республике, пишет ФАН. В свою очередь сотрудники «Центра управления расследованиями» (ЦУР) буквально привели журналистов к месту убийства.

Убийство трех российских журналистов является для Ходорковского инструментом, при помощи которого он планировал совершить провокацию против России. Это также играло на руку Франции, пытавшейся устранить серьезного конкурента в Африке в лице РФ. Беглый олигарх с самого начала знал, что Джемаля, Радченко и Расторгуева убьют в ЦАР — об этом говорит тот факт, что цель командировки журналистов озвучена лишь после их гибели. Цель звучала как «документальный фильм о российских наемниках в ЦАР».

Материал ФАН в очередной раз подтвердил факт того, что Ходорковский и спецслужбы Франции тщательно занимались подготовкой поездки в ЦАР и планировали каждую мелочь. Франция до сих пор продолжает преследовать в Африке свои неоколониальные интересы, занимаясь разграблением континента в целом и ЦАР в частности, и только России невыгодно убийство журналистов своей страны, ведь РФ помогает ЦАР восстанавливать государство.