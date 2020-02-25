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7:55   25 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину

Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину

Почти все граждане Украины, которые находятся близ берегов Японии на карантинном лайнере Diamond Princess, не намерены эвакуироваться на родину. Об этом сообщил представитель украинского МИД Максим Коваленко.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы сообщил, что на судне находятся 25 украинцев, двое из которых сейчас находятся в больнице. Все они являются членами экипажа.

Ковленко отметил, что обязательства сотрудников лайнера определяются контрактом, также учитывается их желания. Дипломат подчеркнул, что 24 из них не намерены сейчас возвращаться на Украину, с еще одним украинцем контакт устанавливается.

По его словам, МИД Украины и министерство здравоохранения готовы к тому, что мнение украинцев может поменяться. В данном случае они будут готовы принимать соответствующие меры.

Вопрос о возвращении на Украину будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, заключил Коваленко.

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Автор: Олег Королев
#украина #япония #коронавирус

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