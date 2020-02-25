Десять человек пострадали при взрыве бомбы в Таиланде

Десять человек получили ранения при взрыве бомбы на юге Таиланда, сообщает Bangkok post со ссылкой на полицию.

Согласно данным издания, взрыв произошел в провинции Сонгкхла. Самодельная бомба была установлена на мотоцикле, который злоумышленники припарковали на обочине. Взрывное устройство было приведено в действие, когда мимо проезжал пикап, в котором ехал помощник главы района Саба Йой Четсадакорн Сичан и три добровольца сил безопасности.

После взрыва нападавшие вышли из засады и обстреляли раненых. Добровольцы стали отстреливаться, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Предполагается, что нападение является местью за ликвидацию пяти повстанцев во время столкновений с сотрудниками службы безопасности в воскресенье в соседней провинции Наратхиват.

Полиция предполагает, что подозреваемые являются членами группировки, которая в 2004 году похитила оружие у армейского учебного батальона, так как среди конфискованного оружия нашли украденные штурмовые винтовки М16.