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7:24   25 Февраля 2020
Весь мир

Десять человек пострадали при взрыве бомбы в Таиланде

Десять человек пострадали при взрыве бомбы в Таиланде

Десять человек получили ранения при взрыве бомбы на юге Таиланда, сообщает Bangkok post со ссылкой на полицию.

Согласно данным издания, взрыв произошел в провинции Сонгкхла. Самодельная бомба была установлена на мотоцикле, который злоумышленники припарковали на обочине. Взрывное устройство было приведено в действие, когда мимо проезжал пикап, в котором ехал помощник главы района Саба Йой Четсадакорн Сичан и три добровольца сил безопасности.

После взрыва нападавшие вышли из засады и обстреляли раненых. Добровольцы стали отстреливаться, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Предполагается, что нападение является местью за ликвидацию пяти повстанцев во время  столкновений с сотрудниками службы безопасности в воскресенье в соседней провинции Наратхиват.

Полиция предполагает, что подозреваемые  являются членами группировки, которая в 2004 году похитила оружие у армейского учебного батальона, так как среди конфискованного оружия нашли украденные штурмовые винтовки М16.

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Автор: Олег Королев
#таиланд

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