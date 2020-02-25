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6:52   25 Февраля 2020
Россия

Оппозиция пытается создать из Шаведдинова жертву «призывного рабства»

Оппозиция пытается создать из Шаведдинова жертву «призывного рабства»

Представители внесистемной оппозиции и их спонсоры воспользовались Днем защитника Отечества в своих интересах, призвав уклоняться от армии и и устраивать соответствующие акции протеста. Об этом пишет ФАН.

Так называемые «оппозиционеры»-либералы, либертарианцы и прочие противники российских властей в очередной раз попытались поднять волну возмущения в обществе. Поводом стало продолжение недовольство сотрудников признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального призывом менеджера ФБК Руслана Шаведдинова на срочную службу в ряды ВС РФ.

История сотрудника команды Навального начала набирать обороты осенью, когда Шаведдинова задержали в Москве у одной из станций метрополитена. По итогам проверки документов выяснилось, что молодой человек уклоняется от службы в армии.

Шаведдинову было предписано явиться в суд, но тот проигнорировал требование. В конце 2019 года он, будучи признанным по результатам медицинского осмотра годным для прохождения службы, в принудительном порядке был направлен в воинскую часть на Новой Земле.

Блогер Навальный заявил, что Шаведдинова якобы похитители и увезли на Новую Землю. Он заявил, что якобы активиста «полностью изолировали», и ему запрещено пользоваться телефоном и отправлять письма. Он также сделал акцент на судебный процесс по иску самого Шаведдинова, который решил оспорить действия органов военного управления, потребовав право на мобильную связь. Воинская часть, где он находится, связана охраной государственных границ, и поэтому там никому нельзя по уставу звонить на «гражданку».

Навального возмутил также тот факт, что было принято решение провести выездное судебное заседание на территории самой части. При этом он настаивал о «недопустимости» подобной практики.

Кроме Навального и его сторонников, также к истории с Шаведдиновым подключились представители Либертарианской партии России, которые организовали проведение одиночных пикетов в Москве и Петербурге против призыва. Представители партии заявляли, что «призывная армия — пример того, как государство уничтожает человеческую личность и свободу».

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Автор: Олег Королев
#навальный #шаведдинов

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