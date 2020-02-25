Убийство французской журналистки связано со смертью российских журналистов в ЦАР

Убийство трех российских журналистов, произошедшее 30 июля 2018 года вблизи города Сибю в Центральноафриканской республике, является не первым подобным инцидентом.

ФАН провел собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что трагическая гибель россиян и убийство французской журналистки в ЦАР в 2014 году между собой связаны.

Первая гибель иностранного журналиста на территории республики произошла в мае 2014 года. Жертвой убийц стала французская корреспондентка Камиль Лепаж, которая прибыла в ЦАР для того, чтобы написать статью о проблеме использования алмазных рудников.

Лепаж побывала на месторождениях в Нола и Берберати, после чего хотела посетить населенный пункт Гбамбия, расположенный на юго-западе ЦАР. В данной местности шли ожесточенные столкновения между группировками «Экс-Селека» и «Антибалаки». Неподалеку находится миротворческая база миссии ООН (MINUSCA).

Журналистку убили «Экс-Селеки» выстрелом в голову в районе города Буар (столица префектуры Нана-Мамбер). Боевики также похители ее аппаратуру.

Убийство француженки позже стали считать политическим. Коллеги и родственники Лепаж отмечают, что боевики не стали бы так просто нападать на европейского журналиста - по меньшей мере, они постарались бы взять журналистку в плен ради выкупа.

ФАН отмечает, что боевики из террористичесокго альянса исламистских группировок «Экс-Селека» подконтрольны Парижу. Также из этого объединения вышло бандформирование FPRC, которое на момент убийства российских журналистов охраняло урановый рудник французской компании Areva Бакума.