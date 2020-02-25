Ходорковский и французские СМИ выстроили для российских журналистов опасный маршрут в ЦАР

Смерть российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике была спланирована беглым олигархом Михаилом Ходорковским по маршруту из французских газет. Об этом пишет ФАН.

Согласно расследованию агентства, «Центр управления расследованиями» Ходорковского, который отправил журналистов в ЦАР, начал прописывать их маршрут только 24 июля - за несколько дней до их прибытия. Ответ на вопрос о том, кто и как планировал передвижения группы в ЦАР, поможет объяснить, почему все трое погибли спустя несколько дней.

Подконтрольные Франции центральноафриканские СМИ распространяли ложные материалы с указанием географических точек, в которых российских журналистов ждали боевики. Вероятно, Ходорковский передал эти материалы главе ЦУР Андрею Коняхину, с которыми тот ознакомил Радченко, Расторгуева и Джемаля.

Коняхин опубликовал в чате ЦУР 24 июля 2018 года машинный перевод отрывка публикации издания Corbeau News Centralafrique от 19 июля, озаглавленного: «ЦАР: Москва берет курс на золото и бриллианты». Авторы статьи утверждали, что в ЦАР якобы находятся компании, «подконтрольные» российскому бизнесмену Евгению Пригожину. При этом журналисты не приводят каких-то фактических подтверждений.

Также в материале говорится о населенных пунктах Бирао, Бриа и Ндассима, в которых якобы могут быть русские. Авторы CNC и ранее находили россиян в указанных районах, обвиняя их в сотрудничество с боевиками и захвате алмазных месторождений.

Бирао находится в одном из самых опасных районов на севере ЦАР, где есть алмазные рудники и нефтяные месторождения. К населенному пункту ведут две дороги через Ндассиму. В июле 2018 года алмазный рудник близ данного города находился в руках боевиков FPRC. Все эти три населенных пункта находились под контролем боевиков.

Супруга Александра Расторгуева Евгения Останина рассказала, что слышала от мужа о ЦАР еще до марта 2018 года, еще осенью 2017 года. Расторгуев определенно высказался по поводу командировки за месяц-полтора до начала. ФАН обращает особое внимание на тот факт, что маршрут строится по публикациям СМИ в ЦАР, подконтрольным Франции.