Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Испании, сообщает Совет по здравоохранению правительства Канарских островов.

Ранее сообщалось, что на территории Испании зафиксировано всего два случая заражения. Позже органы здравоохранения Канарских островов сообщили, что оба пациента, которым был поставлен диагноз, были выписаны из больниц.

Согласно заявлению Совета по здравоохранению правительства региона, положительный результат на коронавирус показали анализы гражданина Италии, прибывшего на остров Тенерифе. Согласно правилам, анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде для повторной проверки.

Мужчина изолирован и находится по санитарным контролем.

Число зараженных COVID-19 в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592. Число случаев заражения за пределами Китая, достигло 2069, скончались 23 человека.