Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Угроза есть»: Дмитрий Пучков призвал создать «свой YouTube» в России

«Угроза есть»: Дмитрий Пучков призвал создать «свой YouTube» в России

 Направленное на строительство «Северного потока — 2» судно изменило маршрут

Направленное на строительство «Северного потока — 2» судно изменило маршрут
Бывший спикер Рады заявил, что украинцы ответят протестами на пересмотр закона о языке

Бывший спикер Рады заявил, что украинцы ответят протестами на пересмотр закона о языке

 Украинцы стали меньше доверять «Слуге народа» в феврале

Украинцы стали меньше доверять «Слуге народа» в феврале
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

 Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 2663

Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 2663
«Угроза есть»: Дмитрий Пучков призвал создать «свой YouTube» в России

«Угроза есть»: Дмитрий Пучков призвал создать «свой YouTube» в России

 Направленное на строительство «Северного потока — 2» судно изменило маршрут

Направленное на строительство «Северного потока — 2» судно изменило маршрут
Бывший спикер Рады заявил, что украинцы ответят протестами на пересмотр закона о языке

Бывший спикер Рады заявил, что украинцы ответят протестами на пересмотр закона о языке

 Украинцы стали меньше доверять «Слуге народа» в феврале

Украинцы стали меньше доверять «Слуге народа» в феврале
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

 Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 2663

Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 2663
4:43   25 Февраля 2020
Весь мир

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Испании, сообщает Совет по здравоохранению правительства Канарских островов.

Ранее сообщалось, что на территории Испании зафиксировано всего два случая заражения. Позже органы здравоохранения Канарских островов сообщили,  что оба пациента, которым был поставлен диагноз, были выписаны из больниц.

Согласно заявлению Совета по здравоохранению правительства региона, положительный результат на коронавирус показали анализы гражданина Италии, прибывшего на остров Тенерифе. Согласно правилам, анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде для повторной проверки.

Мужчина изолирован и находится по санитарным контролем.

Число зараженных  COVID-19 в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592. Число случаев заражения за пределами Китая, достигло 2069, скончались 23 человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#испания #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...