Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 2663

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части Китая превысило 77 тысяч человек, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Согласно последним данным, полученным ведомством от 31 провинции КНР, зафиксировано 7 658 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Всего их больниц были выписаны всего 27 232 человека, а общее число скончавшихся увеличилось до 2663.

За последний день по всей стране были выявлены 508 новых случаев заражения. Всего из больниц были выписаны 2589 человек, скончались 71 (из них 68 - в провинции Хубэй, являющейся эпицентром заболевания)

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты выяснили, что ее возбудителем является коронавирус нового типа. ВОЗ присвоила ему официальное название – COVID-19.