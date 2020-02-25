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4:05   25 Февраля 2020
Весь мир

Турецкие наемники обстреливают юг столицы Ливии из тяжелой артиллерии

Турецкие наемники обстреливают юг столицы Ливии из тяжелой артиллерии

Террористы и турецкие наемники вместе обстреливают юг Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

На своей странице в Facebook аль-Мисмари сообщил, что усиленные турецкими военнослужащими группировки наносят удары тяжелой артиллерией по жилым кварталам на юге Триполи. Представитель ЛНА заявил, что ливийская армия продолжает соблюдать режим прекращения огня.

«Наши силы соблюдают перемирие, не отвечая на источники огня, которые нам известны», — сообщает аль-Мисмари.

Ранее стало известно, что турецкие наемники в Ливии продолжают устраивать провокации против ЛНА, чтобы сорвать режим прекращения огня в Триполи. Боевики так называемого Правительства национального согласия обстреливали позиции ливийской армии с помощью беспилотников.

Анкара продолжает снабжать ПНС вооружением и военной техникой, несмотря на действующее эмбарго на поставку оружия в Ливию. В связи с этим ЕС готовит специальную миссию по контролю за акваторией Средиземного моря.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

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