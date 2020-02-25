Смерь российских журналистов в ЦАР была в планах Ходорковского

Российские журналисты, погибшие в ЦАР летом 2018 года, стали жертвами сговора беглого олигарха Михаила Ходорковского и французского правительства. Об этом сообщает ФАН.

Согласно расследованию агентства, подготовкой поездки, целью которой была провокация против России, занимались в Париже. Весомую роль в этом сыграли боевики «Экс-Селеки», которые сотрудничают с Парижем и охраняют французскую уранодобывающую компанию Areva в ЦАР.

Франция, Ходорковский и подконтрольный олигарху Центр управления расследованиями выступили главными заинтересованными лицами в создании скандала вокруг российского лидера Владимира Путина, Центральноафриканской республики, а также ее нового и неангажированного Парижем главы Фостен-Арканжа Туадера. Париж сохраняет свои неоколониальные интересы в отношении Африки и ЦАР в частности, поэтому ему выгодно поддерживать хаос в регионе. Россия же заинтересована в развитии африканских государств и взаимовыгодных отношений с ними.

В первые дни после трагедии Ходорковский мог бы помочь в расследовании и внести в ясность в случившееся. Однако, он не просто боится возвращаться в РФ, но и старается всеми силами поддерживать имидж «обиженного Москвой», демонизируя Россию. Из-за своей причастности он не помогает ни российским, ни следователям в ЦАР.

Также ФАН выяснил, что олигарх специально привлек к организации поездки россиян в ЦАР французских кураторов и агентов спецслужб. Это указывает на то, что смерть журналистом была спланирована.

Российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев прибыли в ЦАР 28 июля 2018 года. В республику их направил «Центр управления расследования», принадлежащий Михаилу Ходорковскому. Спустя три дня они были найдеты убитыми на дороге в 30 километрах от города Сибю — в одном из опасных районов ЦАР.