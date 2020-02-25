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 Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем

Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем
3:02   25 Февраля 2020
Весь мир

Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем

Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем властей.

На своей странице в Twitter отметил, что американская сторона находится в контакте со «всеми связанными странами». Трамп подчеркнул, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает с Всемирной организацией здравоохранения по данному вопросу.

Ведущие фондовые индексы США на закрытии торгов в понедельник резко упали на более чем три процента. Аналитики связывают данную проседку с опасениями вокруг распространения нового коронавируса США. Трамп в то же время написал, что биржевые показатели кажутся ему «очень хорошими».

По состоянию на 24 февраля, в США зарегистрировано 14 приезжих, у которых медики выявили заболевание. Ранее 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess в Японии и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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