Лавров и генеральный секретарь ООН Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает российский МИД.

Лавров встретился в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также его спецпосланником по САР Гейром Педерсеном

В сообщении говорится, что между сторонами состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе включая ситуацию в Сирии. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия России с секретариатом организации.

Также в беседе отдельное внимание было уделено отмечаемому в этом году 75-летию окончания Второй мировой войны и создания ООН.

Стороны подтвердили приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах, а также подтвердили стремление искать ответы на современные вызовы в строгом соответствии с Уставом ООН и другими нормами международного права.