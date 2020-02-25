ПНС Ливии применяет тяжелую артиллерию при обстрелах жилых кварталов в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила о множестве нарушений режима перемирия в окрестностях столицы Ливии. Данные заявления подтверждаются многочисленными сообщениями ливийцев в соцсетях. Об этом пишет ФАН.

Подчиняющиеся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии боевики наносят удары как по силам ЛНА, так и по гражданской инфраструктуре. При этом боевики пользуются артиллерией, турецкой военной техникой и тяжелым вооружением.

Очевидцы отмечают, что боевики ПНС обстреляли из тяжелой артиллерии по подразделениям ЛНА. Также жители Триполи заметили вооруженные отряды полиции, которые вступали в боевые действия с армией.

Поступают также сообщения о том, что боевики используют новейшие турецкие самоходно-артиллерийские установки Т-155 прямо в столице Ливии.

Ливийцы отмечают, что террористы ПНС из тяжелой артиллерии наносят удары по жилым домам в столичном округе VII. Еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе Ат-Тауиша.

Сообщается, что несколько грузовиков артиллерийскими орудиями выехали из аэропорта «Митига» в направлении ливийской столицы.

Данные факты усиления агрессии боевиков ПНС в отношении ЛНА и мирных жителей свидетельствуют о том, так называемое правительство не желает дипломатического урегулирования кризиса в стране.