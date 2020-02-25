Российский моряк рассказал об обстановке в подконтрольной ПНС Ливии тюрьме «Митига»

Пробывший 37 месяцев в заключении в ливийской тюрьме «Митига» моряк Сергей Самойлов рассказал в интервью ФАН об условиях содержания в ней.

По его словам, в подконтрольной боевикам тюрьме камеры размером 4,20 на 3,40 метров имели только одно окно и одну железную дверь. Самойлов отметил, что первое время в его камере было девять человек, через семь месяцев — 15, а уже позже — 32. По словам моряка, когда число заключенных достигло трех десятков, узникам приходилось ждать очереди, чтобы сесть или поспать. Для удобства они поделили помещение на участки: например, если на одних три человека, то они между собой договариваются, сколько один из них дежурит, а двое отдыхают.

Самойлов рассказал, что в подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) Ливии тюрьме правоохранителей не было, поскольку говорить о каком-либо базовом соблюдении прав человека или каких-либо международных норм говорить не приходится.

«Хотя бы на основании того, что они не гнушаются грабить, воровать, сами занимаются откровенной торговлей. Эта группировка отчасти еще финансируется за счет правительственного бюджета, так как они участвуют, принимают участие в охране Нацбанка, охране объектов.», - рассказал он.

Российский моряк сообщил, что не может сказать, кто конкретно избивал заключенных, поскольку им завязывали глаза пакетами. По его словам, все перемещение перед территорией базы было только в таком виде.

«Били руками, ногами — уже не палками, но руками, ногами. Потом одного за другим стали заводить в кабинет — на предварительный, так сказать, допрос. То есть, зачем приехали, что… Ну, такой поверхностный, очень краткий допрос», — рассказал он.

Самойлов отметил, что не знает, как сильно пытали других заключенных из России - социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По его словам, боевики-надзиратели при нем допрашивали только Самера, но позже взялись и за Максима. Моряк уверен, что сотрудники тюрьмы хотели сравнить показания россиян.

Также Самойлов отметил, что задержавшая их и контролирующая тюрьму группировка RADA состоит в основном из яростных исламистов, которые искренне считают, что обращение с заключенными в «Митиге» мягкое и не соответствует нормам шариата, который они используют в удобной им форме.

«Даже не стесняются поддерживать любой теракт, совершенный исламистами в Европе или Азии, не разбираясь, правда, какая группировка за этот теракт ответственна. Мол, взорвали этих европейцев — и отлично», — рассказал он.

Сергей Самойлов в интервью ФАН выразил надежду, что Самер и Максим все еще держатся, и не падают духом.