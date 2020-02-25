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 МИД РФ заявил о готовности доказать невмешательство России в выборы США

МИД РФ заявил о готовности доказать невмешательство России в выборы США
0:58   25 Февраля 2020
Весь мир

МИД РФ заявил о готовности доказать невмешательство России в выборы США

МИД РФ заявил о готовности доказать невмешательство России в выборы США

Россия готова предоставить доказательства невмешательства в выборные процессы в США, однако американские власти отказываются от диалога. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

Дипломат заявил, российская сторона не понимает, на чем основываются представленные в докладе Минюста США обвинения во «вмешательстве» в выборы президента 2016 года. При этом он отметил, что Москва готова это обсуждать.

Крутских подчеркнул, что американцам неоднократно предлагалось сесть за стол переговоров для обсуждения конкретных обвинений - на уровне профессионалов, а не через СМИ. Также он отметил, что Россия предлагала обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году.

«Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров», — заявил представитель МИД РФ.

Он также напомнил, что Москва ранее выражала готовность обнародовать часть технической переписки с Вашингтоном, чтобы окончательно решить данный вопрос. В ответ на это Вашингтон выразил отказ, мотивированный «чувствительностью» данных материалов.

«Мы строго и неукоснительно придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела США», — резюмировал Крутских.

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Автор: Олег Королев
#сша #мид рф #российское вмешательство

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