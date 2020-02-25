Число зараженных COVID-19 за пределами Китая превысило две тысячи

Количество зараженных новым коронавирусом за пределами Китая людей превысило две тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ.

По информации организации на 12:00 мск понедельника, число подтвержденных случаев заражения за пределами КНР за день увеличилось на три сотни человек и достигло 2069. Всего случаи заражения за пределами Китая зафиксированы в 29 странах мира. Общее число смертей - 23, причем от COVID-19 за сутки скончались шестеро пациентов.

Китайские власти 31 декабря минувшего года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в центральной провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем является новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку ЧС международного значения, присвоив ей официальное название – COVID-19. Всего в материковой части заразились 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились более 24 тысяч.