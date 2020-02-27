Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему из страны «утекают» квалифицированные специалисты, и объяснил, почему это неплохо. Об этом российский президент рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По мнению главы государства, «если мозги утекают, они есть, уже хорошо». «Утечка мозгов» говорит о том, что Россия готовит качественных специалистов. Кроме того, отметил президент РФ, квалифицированные кадры ищут наиболее подходящие условия для реализации своих возможностей.

«Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше», – сказал Путин.

Президент РФ пояснил, что профессионалы едут работать туда, где им больше платят, поэтому государство должно создавать все условия, чтобы привлекать специалистов высокого уровня в страну.

Путин считает, что есть два пути сохранения специалистов в стране: либо «закрывать» страну по примеру СССР, либо создавать привлекательные условия и хорошо оплачивать труд. Однако, обратил внимание российский лидер, у второго варианта есть свои изъяны.

«Вот в гражданской авиации начали платить [больше], потому что нужны были иностранные специалисты — сразу перекос на рынке труда, [это] сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации», — объяснил президент.

Кроме того, Путин рассказал в интервью, что в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом – в начале 2000-х годов – озвучивались предложения привлекать двойника для обеспечения безопасности главы государства, но он от них отказался.