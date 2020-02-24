Британским детям запретили играть в мяч головой

Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли новые правила, по которым детей до 11 лет больше не будут учить игре головой, сообщает русская служба Би-би-си.

«Новые правила стали развитием ранее существовавших, и они помогут тренерам и преподавателям существенно сократить вред от ненужных ударов головой во время тренировок», — говорит глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

Ученые из университета Глазго установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели. Кроме того, исследователи отметили пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.

Доктор Уилли Стюарт, который руководил исследованием в Глазго, посоветовал распространить действие новых правил по игре головой и на другие виды спорта.

Ранее стало известно, что Российская команда не сумела выиграть Кубок легенд впервые за 12-летнюю историю турнира ветеранов футбола. Третье место на турнире заняла сборная Испании, а четвертой стала Германия.