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 Британским детям запретили играть в мяч головой

Британским детям запретили играть в мяч головой
21:42   24 Февраля 2020
Весь мир

Британским детям запретили играть в мяч головой

Британским детям запретили играть в мяч головой

Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли новые правила, по которым детей до 11 лет больше не будут учить игре головой, сообщает русская служба Би-би-си.

«Новые правила стали развитием ранее существовавших, и они помогут тренерам и преподавателям существенно сократить вред от ненужных ударов головой во время тренировок», — говорит глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

Ученые из университета Глазго установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели. Кроме того, исследователи отметили пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.

Доктор Уилли Стюарт, который руководил исследованием в Глазго, посоветовал распространить действие новых правил по игре головой и на другие виды спорта.

Ранее стало известно, что Российская команда не сумела выиграть Кубок легенд впервые за 12-летнюю историю турнира ветеранов футбола. Третье место на турнире заняла сборная Испании, а четвертой стала Германия.  

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Автор: Алина Бранцевич
#дети #футбол #британия

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