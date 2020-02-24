Продюсеру Вайнштейну грозит до 25 лет за сексуальные домогательства

Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.

Сообщается, что Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу «Проект Подиум», а также изнасиловании стилистки Джессики Манн.

По трем оставшимся обвинениям Вайнштейна оправдали. Окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс подтвердил, что 67-летнему продюсеру грозит от пяти до 25 лет.

Продюсера обвинили в домогательствах десятки женщин, после чего его уволили из собственной компании. В общей сложности около 80 женщин дали показания против Вайнштейна. Они утверждают, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Вайнштейна на протяжении многих лет. Следствие полагает, что он домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе. Вайнштейн вину не признает.

Славу Вайнштейну принесла работа над фильмами «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и многими другими. Продюсеру все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году. Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, когда женщины по всему миру рассказывают о домогательствах со стороны влиятельных мужчин.