Трех российских журналистов убили летом 2018 года в ЦАР. Редакция ФАН доказала непосредственную причастность к убийству россиян беглого олигарха Михаила Ходорковсого.

Ночью с 30 на 31 июля 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев передвигалась по дороге от Банги до Кага-Бандоро, где их убили около поворота к французскому урановому руднику Бакума, в 30 километрах от города Сибю.

Уже после смерти россиян ЦУР заявил, что журналисты прибыли в ЦАР для съемки документального фильма о ЧВК «Вагнера». Однако, как доказала редакция ФАН, беглый олигарх заранее знал об опасности выбранного участка и планировал смерть российских журналистов как провокацию против РФ.

Источники ФАН в правоохранительных органах ЦАР и FACA подтвердили, что в этот период дорога контролировалась боевиками. С 27 июля по 1 августа 2018 года в районе населенных пунктов Банги, Сибю, Декоа, Кага-Бандоро, Бамбари и Бакума проходила перегруппировка бандформирований ЦАР.

Осенью 2018 года Международный Институт Мира и Безопасности IPSI представил интерактивную карту, на которой указаны позиции, занятые различными группировками в ЦАР. Согласно документу, боевики «Экс-Селека» и FPRC как минимум с 2015 года контролировали отрезок дороги от Банги до Кага-Бандоро.

Сотрудники структур Ходорковского попытались исказить реальное положение дел, опубликовав карту, на которой главная дорога в Кага-Бандоро, где произошла расправа над журналистами, обозначена зеленым цветом. И только одноименный город – красным. До сегодняшнего дня беглый олигарх так и не ответил, зачем он отправил журналистов в самый опасный регион ЦАР.

В своем расследовании ФАН вскрыл незаконную деятельность французских организаций, которые обогащаются за счет природных ресурсов ЦАР. Ходорковский давно сотрудничает со спецслужбами Франции, которые согласились принять участие в кровавой расправе, чтобы устранить серьезного конкурента в ЦАР в лице РФ. ФАН доказал, что убийство журналистов было тщательно спланировано, а съемка документального фильма была лишь прикрытием.

Дестабилизация обстановки в ЦАР выгодна Франции, ведь мир и развитие Африки – препятствие для Парижа и его корыстных целей в регионе. В попытках выдавить сильного игрока с международной арены и Африки, Елисейский дворец ведет информационную кампанию против России в целом и ЧВК «Вагнера» в частности. Из-за обиды на правительство РФ и невозможности вернуться на Родину, Ходорковский давно пытается раскачать ситуацию в России, финансирует российские оппозиционные структуры и приносит в жертву собственной идее жизни людей. Россия, напротив, заинтересована в развитии и равноправном сотрудничестве с африканскими государствами, поэтому является конкурентом для метрополии.

Центр управления расследованиями (ЦУР) халатно отнесся к организации поездки группы в ЦАР. Журналисты ФАН выяснили, что смерть россиян была спланированной. Ходорковский привлек к своей кровавой расправе именно французских кураторов и агентов спецслужб, которые хорошо осведомлены об обстановке в ЦАР и отдельных ее регионах. Убитые российские журналисты стали жертвами антироссийских амбиций олигарха.