ООН позволила Сарраджу публично оклеветать ЛНА

Организация Объединенных Наций предоставила свою площадку главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу для распространения лживой информации о Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает ФАН.

На комиссии ООН по правам человека Саррадж упомянул о нескольких видеороликах, которые «правительство» подготовило для показа перед альянсом. На этих видео якобы показаны военные преступления ЛНА. Однако позже оказалось, что зачинщиками преступлений на видео были подконтрольные ПНС боевики.

Запись попала в Сеть, ее опубликовал аккаунт операции триполитанских бандформирований «Вулкан гнева». В материале фигурируют несколько объединенных записей, которые так называемое ПНС уже пыталось использовать против ливийской армии. На одном из видео запечатлен обстрел курсантов военной академии в Триполи в первых числах января этого года. Позже оказалось, что курсантов обстреливали боевики Ганивы за то, что они не хотели подчиняться «правительству» и не поддерживали интервенцию Турции.

На второй записи был якобы изображены бомбежки лагерей беженцев. Однако этот случай произошел летом 2019 года, когда силы ЛНА ударили по боевикам в Таджуре рядом с лагерем беженцев. Во время обстрела никто, кроме террористов не погиб, а представители ПНС попытались выдать убитых боевиков за мигрантов.

Несмотря на введенный с 12 января режим перемирия, наемники ПНС продолжают устраивать провокации против Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Турецкая артиллерия и беспилотники бьют по позициям вооруженных сил, на что военные отвечают точечными ударами по атакующим. Кроме того, игнорируя эмбарго ООН, Турция продолжает поставлять «правительству» Сарраджа тяжелейшее вооружение и боевиков. Ранее турецкий боевой десантный корабль привез ПНС Ливии 100 тонн оружия и различных боеприпасов. Европейский союз намерен направить миссию по контролю и воспрепятствованию поставок вооружения и наемников через Средиземноморье.