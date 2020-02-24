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20:20   24 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Бывший спикер Рады заявил, что украинцы ответят протестами на пересмотр закона о языке

Бывший спикер Рады заявил, что украинцы ответят протестами на пересмотр закона о языке

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что украинцы не потерпят пересмотра закона об тотальной украинизации. Об этом он написал у себя в Facebook.

Ранее в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа» предложили пересмотреть языковой закон, по которому всю работу депутаты Рады сейчас ведут на украинском языке.

«Команда Зеленского собирается пересматривать Закон Украины о языке. Скажу коротко: ничего у вас не получится. <…> Наступление на украинский язык – это наступление на украинскую идентичность, на украинскую государственность. Ответ Украинской (страны) будет адекватным», – говорится в переводе его сообщения.

Парубий посоветовал Правительству Украины не сеять этот «московский ветер» иначе оно пожнет «украинскую бурю».

16 июля 2019 года на Украине вступил закон о тотальной украинизации, по которому украинцы обязаны повсеместно использовать украинский язык. За исполнением закона будут следить «языковые инспекторы», которые получат право находиться на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также определять размеры штрафов. Москва считает, что украинский закон массово нарушает права русскоязычных жителей Украины и создает предпосылки для гражданского конфликта в Украине.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #русский язык

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