«Угроза есть»: Дмитрий Пучков призвал создать «свой YouTube» в России

Российские СМИ давно подвергаются кибератакам со стороны Запада. Такие крупные интернет-ресурсы, как YouTube, Facebook, Google и Twitter блокируют неугодные им аккаунты без объяснения причин. На круглом столе в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили, как можно противостоять этим атакам и стоит ли делать отечественную альтернативу YouTube.

Федеральное агентство новостей (ФАН), телеканал «Звезда», RT, Sputnik и многие другие российские СМИ — все они стали жертвами кибератак Запада. Такими атаками занимаются вполне конкретные службы, имеющие многомиллионный бюджет и ставящие «боевые» задачи своим сотрудникам. В данном случае речь идет о целом подразделении Пентагона, считает российский публицист и блогер Дмитрий Пучков.

«Это целые войсковые подразделения, где есть штатное расписание, схема "руководитель — подчиненный". Там ставятся боевые задачи, и военнослужащие США заняты этим на профессиональной основе», — рассказал блогер в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Гендиректор ФАН Евгений Зубарев рассказал о блокировке агентства на площадке GoogleNews без объяснения причин в 2017 году. Сложность в том, добавил он, что у Google, ровно, как и у Twitter с Facebook, отсутствует представительство в России. То есть, если такая ситуация произойдет — идти и выяснять отношения попросту некуда.

«Это одна из важнейших проблем – почему мы позволяем интернет-монополистам работать в России, при этом даже не подразумевая никакой ответственности за их деятельность?», — отметил Зубарев.

Видеохостинг YouTube сейчас является самым популярным порталом для загрузки и просмотра видеоконтента. Ежедневно тысячи роликов практически на всех языках мира становятся доступны общественности. Много людей, в том числе и в России, делают контент на YouTube, зарабатывая себе на жизнь. Чтобы не боятся блокировок и санкций Запада нужно создать конкурентную платформу, на которую русские пользователи смогут выкладывать свои видео, объяснил Дмитрий Пучков:

«В России ничего подобного нет, и никто, как говорится, "не шевелится" что-то сделать. Делали какой-то дурацкий RuTube, который изначально не работал. <…> Поэтому многие просто вынуждены сидеть на YouTube, а угроза есть – щелкнут рубильником – и все».

Публицист и историк Клим Жуков не согласился с Пучковым. Он считает, что современная русскоязычная информационная аудитория слишком маленькая. Жуков сравнил нынешнее время с 1985 годом, когда помимо 290 миллионов на территории СССР, еще половина Европы разговаривала на русском языке и покупала российские газеты и книги.

«Вот сделаем мы сейчас классный RuTube, который будет технически такой же, как YouTube, а может даже и лучше. А кто на нем будет вещать? Вот на YouTube вещают вообще на любом языке, поэтому там вертятся огромные информационные потоки, а значит и деньги – сейчас это самое главное. А у RuTube откуда деньги появятся? Кому мы станем интересны?», — вопрошал историк.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что пока государство не начнет активно принимать участие в расследовании случаев блокировки российских СМИ, ничего не поменяется. Ведь если представить обратную ситуацию и вообразить, что Россия запретила на своей территории, к примеру, газету The Washington Post, можно лишь предположить, какой шум поднялся бы на Западе. Почему подобный шум не поднимается в России, когда официальный аккаунт ФАН остается заблокированным без причины на Facebook — вопрос остается открытым.