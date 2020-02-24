Полиция считает, что водитель умышленно въехал в толпу людей на карнавале в Фолькмарзене, но не считает преступление политически мотивированным, сообщает издание Welt со ссылкой на правоохранителей.

«Мы не исходим из того, что это атака. Мы исходим из того, что это преднамеренное преступление», — цитирует издание неназванного сотрудника полиции.

Сообщается, что за рулем автомобиля был гражданин Германии 29 лет. Полиция в своём Twitter попросила избегать скоплений людей и сообщила, что в Гессене в качестве меры предосторожности перекрыто движение на всех дорогах.

Ранее стало известно, что неизвестный на автомобиле Mercedes-Benz въехал в толпу участников во время карнавального шествия, собравшихся посмотреть на карнавал Розенмонтаг, и проехал ещё несколько метров.