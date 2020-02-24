Судно «Академик Черский», которое может быть использовано для строительства «Северного потока - 2», сменило пункт назначения, сообщают порталы по отслеживания судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик должен был прибыть 22 февраля в Сингапур, однако теперь он направляется в порт Коломбо. В «Газпроме» пока не комментируют изменения в движении судна.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России». Компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», приостановила строительство до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США. Однако Россия намерена достроить газопровод с помощью судна «Академик Черский». Его построили для ведения трубоукладочных работ, однако судно можно использовать и как кран для тяжелых конструкций, и таким образом довести до конца строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, не оглядываясь на санкции американской стороны.