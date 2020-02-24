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18:12   24 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украинцы стали меньше доверять «Слуге народа» в феврале

Украинцы стали меньше доверять «Слуге народа» в феврале

Рейтинг правящей на Украине партии упал на девять процентов в феврале и снизился до 36 процентов, свидетельствуют данные опроса Центра имени Разумкова.

В то же время, уточняется в исследовании, рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» вырос с 0,9 до двух процентов, а рейтинг партии «Батькивщина» поднялся на два процента и достиг отметки в десять процентов.

Несмотря на эти изменения, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, партия «Слуга народа» получила бы больше всего голосов – 36 процентов, сообщается в исследовании. В свою очередь, 15 процентов респондентов отдали бы свой голос за «Оппозиционную платформу», а 13 процентов проголосовали бы за партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейсая солидарность».

Вместе с тем, действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы 40 процентов респондентов.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая 2019 года. 21 июля состоялись внеочередные парламентские выборы. Партия «Слуга народа» набрала 43,16 процетов голосов и получила 124 места. Кандидаты, поддержанные этой партией, одержали победу в 130 одномандатных округах, благодаря чему партия получила большинство мест в парламенте и составила однопартийную правительственную коалицию.

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Автор: Олег Королев
#опрос #зеленский #слуга народа

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