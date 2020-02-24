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17:54   24 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Киев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным

Киев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным

Освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты, написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

«До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. гривен. Два месяца люди живут без копейки денег!» — отметил Бутусов.

Журналист предположил, что украинские власти считают нужным реагировать только на более новые инфоповоды и попросту забыли о своих обещаниях.

29 декабря состоялся первый за два года обмен пленными на контрольно-пропускном пункте под Горловкой. ДНР передала Киеву 51 человека, получив взамен 61 пленного, ЛНР отдала 25 человек в обмен на 63 пленных. Решение об обмене пленными было принято участниками «нормандской четверки» – лидерами России, Украины, Франции и Германии – 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров появился в 2014 году. Целью этих переговоров лидеры «четверки» поставили урегулирование ситуации на Украине. 

По словам президента Украины Владимира Зеленского, следующий обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса пройдет в несколько этапов, поскольку списки на обмен очень длинные. Кроме того, Зеленский заявил о желании Киева провести местные выборы в Донбассе в октябре этого года.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #киев #пленные

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