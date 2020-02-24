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17:25   24 Февраля 2020
Весь мир

Количество жертв коронавируса в Италии достигло шести человек

Количество жертв коронавируса в Италии достигло шести человек

Количество жертв коронавируса в Италии достигло шести человек, передает агентство ANSA. Известно, что днем в понедельник, 24 февраля, в Брешии (область Ломбардия) скончалась женщина. У погибшей было онкологическое заболевание.

Как отмечают медики, все жертвы коронавируса в Италии являлись пожилыми людьми, у всех были проблемы со здоровьем. В стране на данный момент выявлено 214 случаев заболевания. Ранее сообщалось о госпитализации прибывшего из Китая итальянца, но его выписали из больницы после лечения от коронавируса.

21 февраля медики зафиксировали локальную вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом, около Милана в городе Лоди, после этого вирус стал распространяться в других регионах на севере Италии. До минувшей недели в Италии было лишь три заболевших, один из которых уже выздоровел после терапии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#италия #происшествия #чп #китай #весь мир #коронавирус

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