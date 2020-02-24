«Слуга народа» предложила пересмотреть закон о тотальной украинизации

Принятый на Украине закон о тотальной украинизации может вызвать много конфликтов в обществе, поэтому законодатели уже начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу, сообщил депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.

«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, учёных, экспертов. Поэтому если начинать эту дискуссию и идти вперёд, то нужно чётко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнётся», — сказал депутат в интервью интернет-изданию «Главком».

24 февраля депутат украинского парламента от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский вместе с коллегой от оппозиционной платформы Олегом Волошиным зарегистрировали законопроект, по которому работа Верховной рады сможет осуществляться на русском языке.

Ранее депутат партии «Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что присоединение Крыма к России было спровоцировано отменой парламентом закона, который предусматривал двуязычие в некоторых регионах страны. В 2012 году на Украине приняли закон, по которому в 13 из 27 регионов Украины предусматривалось двуязычие. В 2014 году парламент решил отменить этот закон, что спровоцировало волнения на юго-востоке Украины. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон недействительным.