Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число отправляющихся в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов

Число отправляющихся в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов

 РФ поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ

РФ поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ
«Слуга народа» предложила пересмотреть закон о тотальной украинизации

«Слуга народа» предложила пересмотреть закон о тотальной украинизации

 Дуда обвинил Россию в агрессии к Украине и другим странам

Дуда обвинил Россию в агрессии к Украине и другим странам
Количество жертв коронавируса в Италии достигло шести человек

Количество жертв коронавируса в Италии достигло шести человек

 Бредихин считает, что РФ должна любыми методами вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Бредихин считает, что РФ должна любыми методами вернуть удерживаемых в Ливии россиян
Число отправляющихся в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов

Число отправляющихся в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов

 РФ поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ

РФ поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ
«Слуга народа» предложила пересмотреть закон о тотальной украинизации

«Слуга народа» предложила пересмотреть закон о тотальной украинизации

 Дуда обвинил Россию в агрессии к Украине и другим странам

Дуда обвинил Россию в агрессии к Украине и другим странам
Количество жертв коронавируса в Италии достигло шести человек

Количество жертв коронавируса в Италии достигло шести человек

 Бредихин считает, что РФ должна любыми методами вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Бредихин считает, что РФ должна любыми методами вернуть удерживаемых в Ливии россиян
16:59   24 Февраля 2020
Россия

Число отправляющихся в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов

Число отправляющихся в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов

Число отправляющихся из Санкт-Петербурга в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов в праздничные дни, об этом сообщается исследовании компании Lux Express.

Эксперты отметили, что 86 процентов из числа всех проданных билетов приходится на Финляндию. Кроме того, на 81 процент по сравнению с 2019 годом выросло число тех, кто отправляется в Эстонию, на 43 процента — в Латвию.

Что касается Финляндии, россияне стали чаще выбирать для туристических поездок город Котка. На втором месте — Хельсинки, тройку лидеров замыкает эстонский Таллин. Кроме того, в полтора раза выросло количество россиян, которые решили путешествовать на автобусе из Петербурга в Силламяэ и Нарву. Эксперты связывают повышенный интерес к Прибалтике и Финляндии с тем, что в России в феврале и марте выпало по три праздничных дня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #эстония #финляндия #петербург #туризм #прибалтика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...