Число отправляющихся в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов

Число отправляющихся из Санкт-Петербурга в Прибалтику и Финляндию россиян выросло на 75 процентов в праздничные дни, об этом сообщается исследовании компании Lux Express.

Эксперты отметили, что 86 процентов из числа всех проданных билетов приходится на Финляндию. Кроме того, на 81 процент по сравнению с 2019 годом выросло число тех, кто отправляется в Эстонию, на 43 процента — в Латвию.

Что касается Финляндии, россияне стали чаще выбирать для туристических поездок город Котка. На втором месте — Хельсинки, тройку лидеров замыкает эстонский Таллин. Кроме того, в полтора раза выросло количество россиян, которые решили путешествовать на автобусе из Петербурга в Силламяэ и Нарву. Эксперты связывают повышенный интерес к Прибалтике и Финляндии с тем, что в России в феврале и марте выпало по три праздничных дня.