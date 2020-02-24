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16:59   24 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Дуда обвинил Россию в агрессии к Украине и другим странам

Дуда обвинил Россию в агрессии к Украине и другим странам

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам. Такое заявление он сделал в интервью польскому изданию Sieci.

«Она (Россия) поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу даже нарушая воздушное пространство», — приводит слова Дуды издание Sieci.

Западные политики постоянно говорят о «российской угрозе», чаще всего такие заявления слышны из Прибалтики и Польши. Отношения между странами разладились после того, как Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Между тем Россия не раз заявляла, что никогда не будет нападать на страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в альянсе понимают это, но продолжают говорить об угрозе, чтобы нарастить свое присутствие у российских границ.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Польша готова «лаять» на Россию, полностью игнорируя здравый смысл.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #украина #польша #крым #дуда

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