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16:38   24 Февраля 2020
Россия

РФ поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ

РФ поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ

Россия поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ, об этом рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В понедельник, 24 февраля, глава МИД РФ провел переговоры с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По итогам беседы Лавров рассказал журналистам, что Россия ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве и оснащении в Таджикистане пяти школ. Как отметил российский министр, учебные заведения появятся в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, в этих школах детей будут учить на русском языке.

«Мы едины в том, что последовательное наполнение этого соглашения станет эффективным ответом на растущий запрос таджикистанцев на российское образование», — заявил глава МИД России по итогам встречи.

Также Лавров отметил важность углубления двухсторонних контактов России и Таджикистана в сфере культуры и образования. Политик отметил, что другие страны Центральноазиатского региона тоже заинтересовались такой программой.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #таджикистан #мид рф #образование

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