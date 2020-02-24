РФ поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ

Россия поможет Таджикистану построить и оснастить пять русскоязычных школ, об этом рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В понедельник, 24 февраля, глава МИД РФ провел переговоры с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По итогам беседы Лавров рассказал журналистам, что Россия ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве и оснащении в Таджикистане пяти школ. Как отметил российский министр, учебные заведения появятся в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, в этих школах детей будут учить на русском языке.

«Мы едины в том, что последовательное наполнение этого соглашения станет эффективным ответом на растущий запрос таджикистанцев на российское образование», — заявил глава МИД России по итогам встречи.

Также Лавров отметил важность углубления двухсторонних контактов России и Таджикистана в сфере культуры и образования. Политик отметил, что другие страны Центральноазиатского региона тоже заинтересовались такой программой.