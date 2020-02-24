Зеленский назвал «вирусом ненависти» беспорядки в Новых Санжарах

Жители Новых Санжар устроили беспорядки после прибытия самолета с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами. Украинский президент Владимир Зеленский назвал этот митинг «вирусом ненависти».

«Самый страшный вирус — это вирус ненависти, его симптомы сразу заметны, потому что в какой-то момент ты забываешь, что ты человек и рядом с тобой находятся такие же люди. Я желаю крепкого иммунитета от этого вируса, да и от всех других», – сказал он журналистам.

20 февраля в Новые Санжары привезли эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран, среди которых были 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети в возрасте от двух лет. Местные выступили против размещения эвакуированных на карантин в этом районе. Они подрались с полицией и разбили несколько окон в автобусах, где были украинцы, приехавшие из Китая.

Позже украинский лидер назвал протестующих «вирусологами в спортивных костюмах», которые приехали из других городов провоцировать беспорядки и сравнил Украину с Европой Средневековья. В ответ на это заявление, участники протестов записали видообращение, в котором заверили, что являются местными жителями поселка.

Ранее глава Тернопольской области Игорь Сопель ушел в отставку из-за отказа принять эвакуированных из Китая людей на карантин в этом регионе.