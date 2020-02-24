Президент Таджикистана примет участие в параде Победы 9 мая в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия Победы 9 мая в Москве, заявил таджикский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин.

«Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве», – сказал Мухриддин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сироджиддин Мухриддин пожелал российской стороне успехов в подготовке праздничных мероприятий.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Кремль направил множество приглашений главам разных стран. Лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Египта, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и Казахстана уже приняли предложение Москвы и выразили желание поучаствовать в праздновании Дня Победы.