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Бредихин считает, что РФ должна любыми методами вернуть удерживаемых в Ливии россиян
16:12   24 Февраля 2020
Россия

Президент Таджикистана примет участие в параде Победы 9 мая в Москве

Президент Таджикистана примет участие в параде Победы 9 мая в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия Победы 9 мая в Москве, заявил таджикский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин.

«Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве», – сказал Мухриддин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сироджиддин Мухриддин пожелал российской стороне успехов в подготовке праздничных мероприятий.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая. Кремль направил множество приглашений главам разных стран. Лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Египта, Кубы, Сербии, Франции, Чехии и Казахстана уже приняли предложение Москвы и выразили желание поучаствовать в праздновании Дня Победы.

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Автор: Алина Бранцевич
#таджикистан #день победы #рахмон #парад победы #75-летие победы

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