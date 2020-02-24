Бредихин считает, что РФ должна любыми методами вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что Россия должна всеми возможными методами добиваться возвращения захваченных в Ливии социологов. Эксперт предложил российским властям сделать так, чтобы граждане РФ обладали особым статусом в странах, где находятся по работе.

По мнению Бредихина, России нужно в этом плане перенимать опыт США и защищать своих граждан в других государствах.

«Граждане России всегда должны возвращаться после задержания на родину. Их права надо защищать всевозможными дипломатическими, политическими и, возможно, даже военными способами», — цитирует Бредихина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Учитывая, что Россия является очень активным участником ливийского урегулирования, нужно точечно надавить на Правительство национального согласия (ПНС), чтобы они передали обратно наших социологов, уверен эксперт. Бредихин говорит, что России нужно отстаивать свои права и защищать граждан страны в любой точке мира, особенно там, где РФ помогает. В частности, Россия помогла ввести режим прекращения огня в Триполи, а также выступала на конференциях с целью урегулирования ливийского кризиса, напомнил историк.

Двое российских социологов — Максим Шугалей и Самер Суэйфан — отправились в Триполи в официальную командировку, получив со стороны Ливии все необходимые разрешения. Боевики из группировки RADA захватили их в плен в мае 2019 года b заточили в тюрьму «Митига», без предъявления каких-либо обвинений.

24 февраля Максим Шугалей отмечает свой день рождения, но вместо того, чтобы быть дома с семьей, он сидит в тюрьме в чужой стране вместе со своим коллегой, не совершив при этом никаких преступлений и находясь там безосновательно. У обоих россиян есть проблемы со здоровьем, а побои и издевательства со стороны боевиков не идут на пользу их состоянию.