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Лавров рассказал о готовящейся серии консультаций РФ и Турции по Идлибу

Лавров рассказал о готовящейся серии консультаций РФ и Турции по Идлибу

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15:51   24 Февраля 2020
Весь мир

Лавров рассказал о готовящейся серии консультаций РФ и Турции по Идлибу

Лавров рассказал о готовящейся серии консультаций РФ и Турции по Идлибу

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал о готовящейся серии консультаций РФ и Турции по сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Комментируя предстоящую серию консультаций Москвы и Анкары, глава МИД РФ выразил надежду, что она выведет стороны на договоренность о том, как добиться результата.

«Важно добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», — рассказал российский министр.

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что находящиеся около Идлиба турецкие военные понимают, что борьба ведется на этой территории с террористами. Кроме того, Лавров заявил о неприемлемости сигналов со стороны Соединенных Штатов о возможности налаживания диалога с боевиками под Идлибом.

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Автор: Ольга Воскресенская
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