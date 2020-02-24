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 Комиссариат полиции в Париже закрыли после посещения граждан КНР

Комиссариат полиции в Париже закрыли после посещения граждан КНР
15:32   24 Февраля 2020
Весь мир

Комиссариат полиции в Париже закрыли после посещения граждан КНР

Комиссариат полиции в Париже закрыли после посещения граждан КНР

Комиссариат полиции в Париже закрыли после посещения граждан Китая, сообщают местные СМИ. Как передает телеканал BFMTV, экстренный карантин объявлен санитарными властями города.

Утром в понедельник, 24 февраля, местное управление полиции посетили трое граждан Китая, которых обокрали на улице, и они обратились к правоохранителям с заявлением. Во время посещения участка одному из граждан КНР стало плохо, на место прибыли врачи, которые взяли все необходимые анализы для выявления коронавируса или его отсутствия.

Сейчас здание комиссариата изолировали, никому не разрешают покидать помещение и входить вовнутрь. При этом в Париже отметили, что это первый случай экстренного карантина в городе из-за коронавируса, распространившегося с территории КНР.

На материковой части Китая коронавирусом заразились 77 тысяч человек, погибли 2,6 тысячи, выписались из больниц в связи с выздоровлением более 24 тысяч. При этом у 195 человек, вылечившихся ранее, снова обнаружены симптомы коронавируса.

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Автор: Ольга Воскресенская
#франция #происшествия #чп #париж #весь мир #коронавирус

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