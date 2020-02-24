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15:04   24 Февраля 2020
Весь мир

Ураган с дождем обесточили юго-запад Чехии

Ураган с дождем обесточили юго-запад Чехии

Ураган с дождем обесточили юго-запад Чехии, сообщает пресс-служба двух ведущих компаний-операторов национальных энергосетей — CEZ и E.ON.

Как сообщают синоптики, непогода пришла со стороны Германии. В воскресенье, 23 февраля, на западе и юго-западе Чехии прошли ливни с ураганами. Сильный ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили. Кроме того, приостановлено движение поездов на 30 участках. Сотрудники энергосетей предпринимают все возможное для восстановления работы электричества и улучшения ситуации на западе страны.

В Карловых Варах на рейсовый автобус рухнуло поврежденное ураганом дерево, пострадали два человека. Местные метеорологи зафиксировали порывы ветра до 223 километров в час на севере Чехии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #чехия #весь мир #ураган

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