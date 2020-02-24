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15:27   24 Февраля 2020
Россия

Отца «борца с коррупцией» Соболь исключили из реестра аудиторов Минфина

Отца «борца с коррупцией» Соболь исключили из реестра аудиторов Минфина

Отец юриста признанного иноагентом ФБК Любови Соболь, 68-летний Эдуард Феденев, работающий в банковском аудите, исчез из реестра аудиторов Министерства финансов.

Эдуард Андреевич Феденев имеет диплом Института финансовых аналитиков (Великобритания) и является специалистом по Международным стандартам финансовой отчётности с 15-летним стажем работы в банковском аудите.

Сообщается что у Центробанка уже не раз появлялись претензии к компании ООО «Банкс-Эксперт», где работал отец Соболь. Как сообщают «Народные новости», из архивных записей от 2010 года известно, что Феденев получал дисциплинарные взыскания за «продажу» фальшивых документов с положительными заключениями о деятельности неблагополучных банков. По результатам проверок, у шести из восьми банков, которым ООО «Банкс-Эксперт» выдал заключения, были выявленные «дыры» в несколько миллиардов рублей. Пользователи сети не смогли не отреагировать на такие подробности о члене семьи «борца с коррупцией» Соболь. 

Отца «борца с коррупцией» Соболь исключили из реестра аудиторов Минфина

В 2017 году сотрудница так называемого Фонда борьбы с коррупцией, который признали иноагентом за получение денег из-за рубежа, давала интервью YouTube-каналу «Нежный редактор». На вопрос о деятельности своего отца, юрист ответила, что совершенно не разбирается в сложных «бухгалтерских штуках». 

Ранее стало известно, что дед Соболь – Феденев Андрей Григорьевич – во времена Второй мировой войны вступил в ряды власовцев, которые устраивали кровавые расправы над своими соотечественниками.

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Автор: Алина Бранцевич
#фбк #аудиторы #соболь

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