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14:41   24 Февраля 2020
Весь мир

Глава МИД Кипра планирует встречу с Лавровым

Глава МИД Кипра планирует встречу с Лавровым

Глава МИД Кипра Никос Христодулидис заявил, что планирует встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на начавшейся 43-й сессии Совета ООН по правам человека, которая стартовала в Женеве. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Ожидается, что встреча Сергея Лаврова и Никоса Христодулидиса состоится во вторник, 25 февраля. Какие конкретно темы будут обсуждать стороны, пока неизвестно. Также глава МИД Республики Кипр планирует встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, переговоры состоятся 24 февраля, пишут СМИ.

Кроме того, Никос Христодулидис собирается пообщаться с главой женевского отделения ООН, верховным комиссаром ООН по правам человека и по делам беженцев, президентом Международного комитета Красного Креста, гендиректором Международной организации по миграции и другими участниками сессии Совета ООН. С обращением глава ведомства выступит 25 февраля.

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Автор: Ольга Воскресенская
#лавров #политика #мид рф #кипр #весь мир

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