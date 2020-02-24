Der Spiegel поддерживает в умах граждан ФРГ негативный образ России

Немецкая газета Der Spiegel опубликовала антироссийскую статью на основе старых, давно опровергнутых утверждений. Политолог Владимир Джаралла отметил, что издание уже несколько лет назад взяло антироссийский курс.

В своем материале Der Spiegel критикует РФ за строительство Крымского моста, выдачу паспортов беженцам с Донбасса, а также строительство газопровода «Северный поток – 2». Судя по тому, какие устаревшие утверждения использовала газета для этого Джаралла предположил, что у издания есть установка на регулярную публикацию критикующих РФ материалов, даже при отсутствии поводов для критики.

«"Шпигель" остается верен себе и его, как они называют, "критическая направленность" в отношении России, а на самом деле, антироссийская позиция, остается неизменной на протяжении уже весьма длительного времени», – сказал политолог в беседе с «Слово и Дело».

При этом Джаралла отметил, что когда в стране меняется внутренняя обстановка, издание иногда снижает градус антироссийский настроений в своих публикациях.

«Когда в Германии по каким-то причинам начинают понимать, что сближение с Россией более отвечает интересам этой страны, тогда в некоторой степени снижается, но существенно не меняется, тональность этого издания», – отметил эксперт.

По мнению политолога, русскоязычных читателей в ФРГ немного, поэтому статья ориентирована, прежде всего, на немецкое население, чтобы поддержать в умах граждан ФРГ искаженный, негативный образ РФ.