Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

 Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям
Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты
Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

 Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию
Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

 Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям
Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты
Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

 Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию
13:50   24 Февраля 2020
Россия

Эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо

Эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо

Доставленные в Казань с круизного лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо, сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин РИА Новости.

«Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех – хорошее», – сказал Гатауллин.

Восемь россиян, в том числе один ребенок, были доставлены самолетом МЧС с круизного лайнера Diamond Princess в столицу Татарстана. Сообщается, что для прибывших имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, проводится медицинское наблюдение за каждым. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что больница соответствует всем требованиям и нормам, за доставленными туристами наблюдает обученный персонал, им оказывается вся необходимая помощь.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россияне #казань #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...