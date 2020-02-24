Эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо

Доставленные в Казань с круизного лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо, сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин РИА Новости.

«Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех – хорошее», – сказал Гатауллин.

Восемь россиян, в том числе один ребенок, были доставлены самолетом МЧС с круизного лайнера Diamond Princess в столицу Татарстана. Сообщается, что для прибывших имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, проводится медицинское наблюдение за каждым. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что больница соответствует всем требованиям и нормам, за доставленными туристами наблюдает обученный персонал, им оказывается вся необходимая помощь.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.