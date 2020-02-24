Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Политолог Владимир Джаралла уверен, что внутриполитические интриги США показывают, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям. По словам эксперта, очередные заявления со стороны Соединенных Штатов показывают, что создание суверенного Рунета было верным решением.

Ранее кандидат Демократической партии США на выборах президента в 2020 году Джозеф Байден пожаловался на то, что его страницу в социальной сети Facebook атакуют российские боты. Политик сообщил, что Москва потратила «много денег» на то, чтобы о нем писали: «Байден — плохой парень». По мнению политика, русские не хотят, чтобы он был кандидатом и баллотировался на пост.

Джаралла говорит, что теперь у Байдена есть реальные шансы, чтобы стать соперником Трампа на предстоящих выборах, так как после ряда выступлений он одержал несколько побед. По мнению политолога, Байден уже сейчас демонстрирует, с чем американцам предстоит иметь дело.

«Его заявления о "российских ботах" показывают, что Байден не собирается радикально менять политику в отношении Москвы. Более того, он будет придерживаться принципов, которые Демократическая партия сформулировала ранее: Россия воспринимается как соперник», — цитирует политолога ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт уверен, что США пытаются давить на Россию со всех сторон, в частности — в интернете, делая необоснованные заявления. Джаралла уверен, что закон о суверенном интернете не даст отрезать Россию от Сети, а противодействия блокировкам со стороны Москвы весьма оправданы.

«Меры направлены на создание стабильной инфраструктуры, которая в случае глобального отключения от Интернета обеспечит работу Сети в России. И не даст рухнуть системе межбанковской торговли и обмену данными», — поясняет Владимир Джаралла.

Если США или страны Запада отключат Россию от интернета, то случится много проблем, в частности, в банковской и государственной сфере. Именно поэтому России необходима защита от вмешательства извне, уверен политолог.