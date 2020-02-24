Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

 Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям
Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты
Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

 Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию
Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

 Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям
Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты
Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

 Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию
13:55   24 Февраля 2020
Россия

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Политолог Владимир Джаралла уверен, что внутриполитические интриги США показывают, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям. По словам эксперта, очередные заявления со стороны Соединенных Штатов показывают, что создание суверенного Рунета было верным решением.

Ранее кандидат Демократической партии США на выборах президента в 2020 году Джозеф Байден пожаловался на то, что его страницу в социальной сети Facebook атакуют российские боты. Политик сообщил, что Москва потратила «много денег» на то, чтобы о нем писали: «Байден — плохой парень». По мнению политика, русские не хотят, чтобы он был кандидатом и баллотировался на пост.

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла говорит, что теперь у Байдена есть реальные шансы, чтобы стать соперником Трампа на предстоящих выборах, так как после ряда выступлений он одержал несколько побед. По мнению политолога, Байден уже сейчас демонстрирует, с чем американцам предстоит иметь дело.

«Его заявления о "российских ботах" показывают, что Байден не собирается радикально менять политику в отношении Москвы. Более того, он будет придерживаться принципов, которые Демократическая партия сформулировала ранее: Россия воспринимается как соперник», — цитирует политолога ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт уверен, что США пытаются давить на Россию со всех сторон, в частности — в интернете, делая необоснованные заявления. Джаралла уверен, что закон о суверенном интернете не даст отрезать Россию от Сети, а противодействия блокировкам со стороны Москвы весьма оправданы.

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

«Меры направлены на создание стабильной инфраструктуры, которая в случае глобального отключения от Интернета обеспечит работу Сети в России. И не даст рухнуть системе межбанковской торговли и обмену данными», — поясняет Владимир Джаралла.

Если США или страны Запада отключат Россию от интернета, то случится много проблем, в частности, в банковской и государственной сфере. Именно поэтому России необходима защита от вмешательства извне, уверен политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #байден #общество #джаралла #суверенный интернет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...