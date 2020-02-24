Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает информагентство LETA.

Документ вступит в силу на следующий день после его подписания главой государства, то есть во вторник, 25 февраля, уточняет СМИ. При этом законопроект решила оспорить партия «Согласие», которая обратится в Конституционный суд.

Теперь, согласно законам страны, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся спустя два месяца, то есть теоретически 25 апреля. На два месяца власти назначат временную администрацию города, которая будет работать до того момента, пока не определят членов новой думы, и они не соберутся на первое заседание.

Законопроект о роспуске приняли 13 февраля в парламенте страны. Основанием стала невозможность депутатов справиться с проблемой организации утилизации бытовых отходов. Позднее в законопроект добавился еще ряд пунктов, среди которых отсутствие кворума, из-за чего в начале февраля не состоялись три заседания подряд. Также депутаты не смогли утвердить бюджет столицы в отведенный для этого срок.