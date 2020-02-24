Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

 Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям
Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты
Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

 Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию
Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

 Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям

Джаралла считает, что России нужно готовиться к информационным атакам и новым санкциям
Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

 Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать продукты
Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

 Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию
13:17   24 Февраля 2020
Весь мир

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии

Законопроект о роспуске Рижской думы подписан президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает информагентство LETA.

Документ вступит в силу на следующий день после его подписания главой государства, то есть во вторник, 25 февраля, уточняет СМИ. При этом законопроект решила оспорить партия «Согласие», которая обратится в Конституционный суд.

Теперь, согласно законам страны, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся спустя два месяца, то есть теоретически 25 апреля. На два месяца власти назначат временную администрацию города, которая будет работать до того момента, пока не определят членов новой думы, и они не соберутся на первое заседание.

Законопроект о роспуске приняли 13 февраля в парламенте страны. Основанием стала невозможность депутатов справиться с проблемой организации утилизации бытовых отходов. Позднее в законопроект добавился еще ряд пунктов, среди которых отсутствие кворума, из-за чего в начале февраля не состоялись три заседания подряд. Также депутаты не смогли утвердить бюджет столицы в отведенный для этого срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#латвия #политика #рига #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...