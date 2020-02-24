Камеры с распознаванием лиц пугают оппозицию неотвратимостью наказания

Представители так называемой оппозиции выступили против распознавания лиц камерами уличного видеонаблюдения на общественных акциях. По мнению политолога Юрия Самонкина, зачинщики митингов просто боятся более суровых наказаний за беспорядки.

24 февраля МВД РФ сообщил, что в камеры видеонаблюдения систему, которая сможет отслеживать преступников по татуировкам, радужке глаза и даже походке. Однако жительница Москвы Алена Попова еще в октябре 2019 года подала иски в Савеловский районный суд и в январе 2020 года в Тверской суд Москвы с просьбой запретить распознавание лиц на митингах и общественных акциях.

«Они [технологии] дают блюстителям правопорядка возможность быстрее находить опасных преступников и ограждать от них общество, ловить лиц, причастных к подготовке теракта, до того, как их страшный замысле реализован», — отметил Самонкин в беседе с ФАН.

По его мнению, с таким же успехом Попова могла бы выступать против камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

«Но все понимают, насколько это эффективно и удобно. С распознаванием лиц — та же история», — заметил Самонкин.

Джаралла пояснил, что с внедрением системы распознавания лиц, участники беспорядков больше не смогут безосновательно обвинять правоохранителей в незаконном применении силы.

«Камеры позволят расставить все точки над «i» и покажут, что действия властей на таких акциях не выходят за рамки закона, а он в нашей стране гораздо мягче, чем на том же Западе, и мог бы быть ужесточен, чтобы соответствовать странам, на которые ровняются наши либералы», — заключил Самонкин.

Политолог уверен, что иск Поповой – это не борьба с вмешательством в личную жизнь граждан, а страх того, что в случае беспорядков по камерам будут установлены личности зачинщиков и к ним применят меры административно-уголовной ответственности.