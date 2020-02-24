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Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

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13:02   24 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцы не занимались наркоторговлей

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал снизить ставку по ипотеке, чтобы украинцам не пришлось торговать наркотиками или оружием.

«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, потому что ставки очень высокие. То есть, не знаю, наркотиками надо, видимо, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку»,  — сказал украинский премьер-министр в передаче «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

Ставки по ипотеке на начало 2020 года на Украине составляют 18-25 процентов годовых. 11 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сентября 2020 года ставки по ипотечным кредитам на Украине должны сократиться до десяти процентов годовых. Гончарук назвал снижение ипотечной ставки одной из задач украинского правительства в этом году.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #экономика #ипотека #зеленский

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