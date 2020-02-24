Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию
Американский лидер Дональд Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Совместное выступление состоялось штате Гуджарат в Индии, куда Трамп прибыл утром 24 февраля с официальным визитом. По словам Трампа, стороны подпишут все необходимые документы о поставках во вторник, 25 февраля.
«Наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму три миллиарда долларов», — сообщил президент США.
Трамп также уточнил, что США будут поставлять стране современное вооружение. Он добавил, что это будет самое грозное и самое лучшее оружие.