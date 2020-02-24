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Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

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12:55   24 Февраля 2020
Весь мир

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Совместное выступление состоялось штате Гуджарат в Индии, куда Трамп прибыл утром 24 февраля с официальным визитом. По словам Трампа, стороны подпишут все необходимые документы о поставках во вторник, 25 февраля.

«Наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму три миллиарда долларов», — сообщил президент США.

Трамп также уточнил, что США будут поставлять стране современное вооружение. Он добавил, что это будет самое грозное и самое лучшее оружие.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #индия #весь мир

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