Американский лидер Дональд Трамп анонсировал поставку военных вертолетов и техники из США в Индию. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Совместное выступление состоялось штате Гуджарат в Индии, куда Трамп прибыл утром 24 февраля с официальным визитом. По словам Трампа, стороны подпишут все необходимые документы о поставках во вторник, 25 февраля.

«Наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму три миллиарда долларов», — сообщил президент США.

Трамп также уточнил, что США будут поставлять стране современное вооружение. Он добавил, что это будет самое грозное и самое лучшее оружие.