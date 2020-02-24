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 Число жертв коронавируса в Италии достигло четырех

Число жертв коронавируса в Италии достигло четырех
12:51   24 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Италии достигло четырех

Число жертв коронавируса в Италии достигло четырех

Четвертый человек скончался в Италии от коронавируса, сообщил асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.

«Сегодня ночью умер 84-летний мужчина, который был госпитализирован в больницу города Бергамо», — заявил он в эфире телеканала Rai3.

Сообщается, что тремя другими жертвами заболевания стали люди пожилого возраста, состояние которых усугубили другие заболевания.

По словам губернатора итальянской области Ломбардии Аттилио Фонтаны, общее число случаев заболевания в Италии приближается к 200. Согласно последним данным, общее число инфицированных в Китае достигло 77,2 тысячи человек. 24,7 тысячи пациентов выздоровели.

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Автор: Алина Бранцевич
#италия #коронавирус

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