Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.

«В связи со штормовым предупреждением и опасностью повышения уровня воды в устье реки Невы, по прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС" до критериев наводнения, системой предупреждения угрозы наводнений разработан план работы Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга для предотвращения наводненческой ситуации», — говорится в сообщении.

Затворы начали перекрывать в 10:20. Ожидается, что вода в устье Невы может подняться до опасных значений, около 170 сантиметров. Движение по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено, проехать по САД КЗС можно в штатном режиме.

Ранее затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге уже закрывали в связи с возможным подъемом уровня воды в устье Невы.