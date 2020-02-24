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12:41   24 Февраля 2020
Россия

Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.

«В связи со штормовым предупреждением и опасностью повышения уровня воды в устье реки Невы, по прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС" до критериев наводнения, системой предупреждения угрозы наводнений разработан план работы Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга для предотвращения наводненческой ситуации», — говорится в сообщении.

Затворы начали перекрывать в 10:20. Ожидается, что вода в устье Невы может подняться до опасных значений, около 170 сантиметров. Движение по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено, проехать по САД КЗС можно в штатном режиме.

Ранее затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге уже закрывали в связи с возможным подъемом уровня воды в устье Невы.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #нева #кзс

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