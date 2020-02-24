Малькевич рассказал, как Шугалей успел передать свои исследования по Ливии до похищения

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, почему российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану было важно отправиться в Ливию на задание. Общественник вспоминает, что встретился в 2019 году с Шугалеем за неделю до его дня рождения и обсудил предстоящую поездку.

«Тогда их особенно интересовало, что происходит в стране, где в 2011 году убили ее прошлого лидера — Муаммара Каддафи. К тому же в республику привнесли западные ценности, и социологам стало любопытно узнать, как изменилось общественное сознание за прошедшие восемь лет», — цитирует Малькевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отметил глава ФЗНЦ, Шугалей успел передать большую часть результатов своих исследований по Ливии, и его информация показала, что страна находится по сути в руинах, а местные жители вспоминают времена Муаммара Каддафи. Малькевич напомнил, что 24 февраля Максим Шугалей празднует свой день рождения, но вместо того, чтобы быть с семьей, он вынужден находиться в заточении в одной из самых опасных неофициальных тюрем Ливии «Митига».

«Есть уже подтвержденная информация, что в Триполи сейчас пытаются верховодить уже не только местные террористы, но и приехавшие им на "подмогу" боевики из Сирии, а также турецкие наемники — то есть абсолютно разнообразные массы самых отъявленных злодеев, подлецов и убийц», — рассказывает Малькевич.

По словам главы ФЗНЦ, он и его коллеги делают все возможное, чтобы освободить Шугалея и Суэйфана из заточения, где они находятся незаконно с весны 2019 года.

В мае 2019 года в Ливии задержали двух российски социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана, они находились в стране на законных основаниях и со всеми необходимыми документами и визами, власти полностью согласовали их визит. Однако боевики RADA (контролирует группировку так называемое ПНС Ливии) похитили россиян и поместили в тюрьму «Митига», где пытают и содержат в нечеловеческих условиях.

За все время к ним пустили адвоката только однажды, а обвинения до сих пор не предъявлены. Оба задержанных испытывают серьезные проблемы со здоровьем: Шугалей ранее перенес инсульт, а Суэйфан страдает сахарным диабетом и не получает необходимых лекарств, из-за чего его состояние ухудшается.