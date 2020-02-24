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12:35   24 Февраля 2020
Весь мир

Малькевич рассказал, как Шугалей успел передать свои исследования по Ливии до похищения

Малькевич рассказал, как Шугалей успел передать свои исследования по Ливии до похищения

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, почему российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану было важно отправиться в Ливию на задание. Общественник вспоминает, что встретился в 2019 году с Шугалеем за неделю до его дня рождения и обсудил предстоящую поездку.

«Тогда их особенно интересовало, что происходит в стране, где в 2011 году убили ее прошлого лидера — Муаммара Каддафи. К тому же в республику привнесли западные ценности, и социологам стало любопытно узнать, как изменилось общественное сознание за прошедшие восемь лет», — цитирует Малькевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отметил глава ФЗНЦ, Шугалей успел передать большую часть результатов своих исследований по Ливии, и его информация показала, что страна находится по сути в руинах, а местные жители вспоминают времена Муаммара Каддафи. Малькевич напомнил, что 24 февраля Максим Шугалей празднует свой день рождения, но вместо того, чтобы быть с семьей, он вынужден находиться в заточении в одной из самых опасных неофициальных тюрем Ливии «Митига».

Малькевич рассказал, как Шугалей успел передать свои исследования по Ливии до похищения

«Есть уже подтвержденная информация, что в Триполи сейчас пытаются верховодить уже не только местные террористы, но и приехавшие им на "подмогу" боевики из Сирии, а также турецкие наемники — то есть абсолютно разнообразные массы самых отъявленных злодеев, подлецов и убийц», — рассказывает Малькевич.

По словам главы ФЗНЦ, он и его коллеги делают все возможное, чтобы освободить Шугалея и Суэйфана из заточения, где они находятся незаконно с весны 2019 года.

Малькевич рассказал, как Шугалей успел передать свои исследования по Ливии до похищения

В мае 2019 года в Ливии задержали двух российски социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана, они находились в стране на законных основаниях и со всеми необходимыми документами и визами, власти полностью согласовали их визит. Однако боевики RADA (контролирует группировку так называемое ПНС Ливии) похитили россиян и поместили в тюрьму «Митига», где пытают и содержат в нечеловеческих условиях.

За все время к ним пустили адвоката только однажды, а обвинения до сих пор не предъявлены. Оба задержанных испытывают серьезные проблемы со здоровьем: Шугалей ранее перенес инсульт, а Суэйфан страдает сахарным диабетом и не получает необходимых лекарств, из-за чего его состояние ухудшается.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #малькевич #фзнц

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